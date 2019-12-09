Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll son anketini açıkladı: İşte partilerin oy oranları /09 Aralık 2019 18:08

Metropoll son anketini açıkladı: İşte partilerin oy oranları

Siyaset iklimi, AKP'den kopan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilerle sıcak günler yaşıyor.

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Kamuoyu araştırma şirketleri bu iki ismin kuracağı partilerin AKP'ye ciddi oranda kayıplar yaşatacağını ortaya koyuyor. 

Bağımsız bir çizgide anketler yayımlayan Özer Sencar'ın sahibi olduğu Metropoll Araştırma Şirketi, son üç ayın anket verilerini yayımladı.

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yanıtlandığı anket sonuçlarına göre kasım ayında AKP yüzde 33.4 ile birinci parti olarak öne çıksa da ekim ayına göre yaşadığı iki puanlık oy kaybı dikkat çekiyor.

Ekim ayında Suriye'ye askeri harekât sonrası AKP oylarında bir yükselme gerçekleşmişti.




AKP'nin yanı sıra MHP ve Saadet Partisi'nin oylarının önceki aya göre bir miktar düştüğü HDP, CHP ve İYİ Parti'nin ise oylarının bir miktar arttığı görünüyor.

Sonuçlara göre siyasi partilerin kasım ayı oy oranları şöyle:

AKP: 33.4

CHP: 19.1

MHP: 8.7

HDP: 9.7

İYİ Parti: 7.7

SP: 0.7
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