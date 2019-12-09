Metropoll son anketini açıkladı: İşte partilerin oy oranları









Kamuoyu araştırma şirketleri bu iki ismin kuracağı partilerin AKP'ye ciddi oranda kayıplar yaşatacağını ortaya koyuyor.





Bağımsız bir çizgide anketler yayımlayan Özer Sencar'ın sahibi olduğu Metropoll Araştırma Şirketi, son üç ayın anket verilerini yayımladı.





"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yanıtlandığı anket sonuçlarına göre kasım ayında AKP yüzde 33.4 ile birinci parti olarak öne çıksa da ekim ayına göre yaşadığı iki puanlık oy kaybı dikkat çekiyor.





Ekim ayında Suriye'ye askeri harekât sonrası AKP oylarında bir yükselme gerçekleşmişti.







