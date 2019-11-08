Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll son seçim anketini açıkladı /08 Kasım 2019 20:52

Metropoll son seçim anketini açıkladı

Özer Sencar’ın başında olduğu Metropoll Araştırma Şirketi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın beğeni düzeyi zaman grafiğini paylaştı.

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Bu grafiğe göre, 31 Mart yerel seçimleri sırasında yüzde 50,2 olan Erdoğan beğenisi, Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekât sonrasında yüzde 54,4’e çıkmış.

Metropoll grafiğinde, 2013 yılındaki 17-25 Aralık operasyonları, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri, 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimi, 16 Nisan başkanlık referandumu, 31 Mart yerel seçimleri ve Suriye’deki operasyon sırasında Erdoğan’a olan beğeni rakamlarındaki değişimler gösteriliyor.

Erdoğan'ı beğeninin en çok düştüğü tarih aralığı 7 Haziran seçimi süreci olarak dikkat çekiyor. 15 Temmuz sonrası ise Erdoğan beğenisi yüzde 65,1 ile zirve yapmış. 

Yine Metropoll'ün yayımladığı bir diğer ankette ise Erdoğan'ın görev onayının, 23 Haziran'da yinelenen İstanbul seçimlerinin ardından yüzde 44,2 iken, 9 Ekim'de başlayan ve 17 Ekim'de sona eren Kuzey Suriye askeri harekatı döneminde yüzde 3,7 oranında arttı ve yüzde 48'e çıktığı görülüyordu.
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