Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll: Toplumun yüzde 90'ına göre kamuda başörtüsü sorunu yok /03 Kasım 2022 13:55

Metropoll: Toplumun yüzde 90'ına göre kamuda başörtüsü sorunu yok

Metropall araştırmanın son anketine katılan Vatandaşların yüzde 90.1'i kamuda başörtüsü sorununun olmadığını söyledi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “yasal güvenceye alalım” çıkışıyla tekrar gündeme gelen başörtüsü konusunu Metropoll Araştırma vatandaşa sordu.

Vatandaşların yüzde 90.1'i kamuda başörtüsü sorununun olmadığını söyledi.


Araştırmada, “Sizce CHP iktidara gelirse üniversiteler ve devlet dairelerinde çalışan için başörtü yasağı geri gelir mi?” sorusuna toplumun yüzde 60,4’ü 'hayır' derken; yüzde 34,9’u 'evet' yanıtını verdi.

Yanıtların parti bazındaki dağılımı da şöyle oldu: 


AKP’lilerin yüzde 94,4’ü; CHP’lilerin yüzde 89,1’i; İyi Partililerin yüzde 91,3ü; HDP’lilerin yüzde 84,2’si; MHP’lilerin yüzde 95,2’si “hayır, yok” dedi. 

Araştırmanın bir diğer çarpıcı kısmı ise “Kadınlar endişeli mi?” sorusuna verilen yanıt oldu. Şu anda istediğiniz kıyafetle dolaşmaktan endişe duyuyor musunuz” soruna katılımcıların yüzde 72.4'ü hayır derken, yüzde 26.1'i evet dedi.





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