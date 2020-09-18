MetroPOLL’ün son anket sonuçları açıklandı

MetroPOLL Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2020 raporunu açıkladı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar’ın Twitter'dan paylaştığı verilere göre kararsızların oyu dağıtılmadan AKP ve MHP’nin toplam oyu yüzde 38,8 olarak ölçüldü.







Ankete katılanlara, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.





Buna göre kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şöyle:





AKP yüzde 31,3





CHP yüzde 21,2





HDP yüzde 7,6





İYİ Parti yüzde 7,6





MHP yüzde 7,5





Saadet Partisi 1,4





DEVA Partisi 0,8





Gelecek Partisi yüzde 1,2





Ankette kararsızların oranı yüzde 11,2 olarak açıklanırken “Protesto oy kullanacağım” diyenlerin oranı yüzde 7,1 oranında oldu.





Cevap vermeyenlerin sayısı ise 2,5 olarak paylaşıldı.