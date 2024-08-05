Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll'den dikkat çeken anket: AKP 3 Kasım 2002’den bu yana en düşük seviyede /05 Ağustos 2024 19:42

Metropoll'den dikkat çeken anket: AKP 3 Kasım 2002’den bu yana en düşük seviyede

Metropoll Araştırma kurucusu Sencar 'Türkiye'nin nabzı' anketinin sonuçlarını paylaştı: Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda.

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Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'ün kurucusu ve genel müdürü Özer Sencar, yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı.

Sencar'ın sosyal medya hesabından yayınladığı verilere göre yerel seçimden 1. parti olarak çıkan CHP'nin oyu  kakarsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin 7.7 puan üzerinde.

Metropoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin nabzı' araştırmasında "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlarla şekillenen sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Seçimi'nde 35.32 oy alan AK Parti'nin nisan ayında 31.1 olan oy oranı mayısta 29.1'e düşüp haziranda 32.4'e yükseliyor. Ardından temmuzda 26.1'e geriliyor.

CHP'NİN OYU DÜŞTÜ ANCAK ÖNDE

14 Mayıs 2023 Seçimi'nde 25.41 oy alan CHP ise yerel seçimden 1. parti olarak çıktıktan sonra nisan ayında 35.9 olan oy oranı mayısta 33.2, haziranda 32.8'e, temmuzda ise 33.8'de kaldı.

SENCAR: DAR GELİRLİLERİN TEPKİSİ

Anketin sonuçlarını paylaşan Özer Sencar, şu notu düştü: "Son 4 ayda AK Parti ve CHP’nin oylarındaki (kararsızlar dağıtılmış) değişim. Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002’den buyana en düşük seviyeye inmiş durumda."

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