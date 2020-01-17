Metropoll'den dikkat çeken anket

Ankete katılan kullanıcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kullanıcıların, yüzde 41'i AK Parti cevabını verirken, yüzde 24,8'in tercihi CHP oldu. İlk iki sırayı yüzde 11 ile HDP ve yüzde 9,8 ile Milliyetçi Hareket Partisi takip etti.







İYİ Parti ise MHP'nin ardından yüzde 8,3 ile beşinci sırada kendine yer buldu. Ahmet Davutoğlu'nun kurucu genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin oranı yüzde 2 olurken, bu yıl yeni kuracağı partiyle siyasi kariyerine devam etmesi beklenen Ali Babacan'ın partisi kullanıcıların yüzde 1,7'si tarafından tercih edildi.





Ankette, kararsız seçmenlerin oranı yüzde 5,4 olurken, cevap vermekten kaçınan kullanıcılar yüzdenin 7,8'ini kapsadı.







