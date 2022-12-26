Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll'den 'Erdoğan mı kazanır Kılıçdaroğlu mu?' anketi /26 Aralık 2022 01:46

Metropoll'den 'Erdoğan mı kazanır Kılıçdaroğlu mu?' anketi

MetroPOLL Araştırma, dikkat çeken bir anket yaptı. Şirket, 'Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce kazanır mı?' diye sordu

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MetroPOLL Araştırma, eylül ayı anketinde 'toplumda Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme gücüyle ilgili oluşan algı'yı ölçtü. Ankete göre toplumun yüzde 47'si Erdoğan'ın, yüzde 57'si ise Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağını düşünüyor.

Ankette, 'Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa sizce kazanır mı?' sorusu yöneltildi:

Kesinlikle kazanır yüzde 8,1

Kazanır yüzde 29,3

Kazanamaz yüzde 45,1

Kesinlikle kazanamaz yüzde 12,4

Fikrim/Cevap yok yüzde 5,1

Ankete göre toplumun yüzde 37,4'ü Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağını düşünürken, yüzde 57,5'i kazanamayacağını düşünüyor.
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