Millet İttifakı'nı kara kara düşündüren anket

Metropoll Araştırma, son seçim anketini yayınladı. Buna göre sonuçlar Millet İttifakı için hiç iç açıcı değil. “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ‘AKP’ cevabı verenlerin oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 33,3!







İkinci sırada yer alan CHP’nin oy oranı ise 23,2 olarak ölçülmüş. Arada 10 puan fark görülüyor ki bu çok büyük bir oran. Ankette Millet İttifakı’nın bir diğer ortağı İyi Parti’nin oy oranı ise yüzde 13,7 olarak ölçülmüş. Aynı ankette HDP 13,4, MHP ise 7,1 oy alıyor.





Bu sonuçlara göre Millet İttifakı için muhtemel bir seçimin ‘çantada keklik’ olmadığı net olarak görülüyor. Velev ki 1-2 puan hata payı bile olsa sonuçlar Millet İttifakı açısından düşündürücü…







Bu ankete göre Cumhur İttifakı’nın oy oranı toplamda yüzde 40 civarında. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 37 seviyelerinde. Özellikle son iki yılda yaşanan ekonomik dar boğaza rağmen Millet İttifakı’nın oy oranının istenilen ölçüde artıramamış olması ciddi bir sorun olarak yorumlanıyor.



