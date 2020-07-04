MetroPOLL'den seçim anketi: AKP ve MHP'de düşüş sürüyor

MetroPOLL Araştırma'nın Twitter hesabından yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020: Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' anketine göre, AKP'nin oy oranındaki düşüş sürüyor.





Anket sonucuna göe, AKP'nin şubat ayında 33,9 olan oy oranı, martta 33,7'ye, nisanda 32,8'e, mayısta 30,7'ye ve son olarak haziran ayında 30,3'e düştü.





Ankette MHP'nin de oy oranı düşüş gösterdi. MHP'nin mayıs ayında 7,3 olan oy oranı, haziran ayında 6, 2'ye düştü.





CHP VE HDP YÜKSELİŞTE





Ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oy oranında yükseliş var.





CHP'nin mart ayında 17,7 olan oy oranı, nisan ve mayısta 19,0 ve 21,7'ye ulaştı, haziran ayında ise bu oran yüzde 24'e yükseldi.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) de mayıs ayına göre oyunu yükseltti. HDP'nin mayıs ayından 8,4 olan oy oranı, haziranda 8,9'a yükseldi.





Yeni partiler DEVA ve Gelecek ise oylarını yükseltti. DEVA Partisi haziran ayında 1,9 oy oranına ulaşırken, Gelecek Partisi'nin oy oranı 1,4 oldu. İki partinin mayıs ayındaki oy oranı 1,3'tü.





Ankete göre, 'Kararsızım' diyenlerin oranı da arttı. Mayısta 7,7 olan kararsızlar haziranda 9,2 oldu.











