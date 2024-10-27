Samanyolu Haber /Gündem / MetroPOLL'den son seçim anketi: Erdoğan rakipleri karşısında kaybediyor! /27 Ekim 2024 12:09

MetroPOLL'den son seçim anketi: Erdoğan rakipleri karşısında kaybediyor!

MetroPOLL Araştırma’nın "Türkiye’nin Nabzı Ekim 2024" araştırması, bu pazar yapılacak seçimde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm rakiplerinin karşısında kaybettiğini ortaya koydu. İşte çarpıcı sonuçlar...

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MetroPOLL Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı Ekim 2024 araştırması yayımlandı. 

Ankete göre, bu pazar seçim yapılacak olsa toplumun yüzde 37,3’ü CHP’nin, yüzde 32,3’ü ise AKP’nin seçimi kazanacağına inanıyor.

Sözcü’den Altan Sancar’ın aktardığına göre, ekim ayında yapılan araştırmasında, bu pazar seçim olursa kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP’nin oyu yüzde 32.1.

Diğer partilerin oy dağılımları ise şöyle:

AKP: Yüzde 31
DEM Parti: Yüzde 10.6
MHP: Yüzde 6.3
İYİ Parti: Yüzde 5.6
Zafer Partisi: Yüzde 3.8
Yeniden Refah: Yüzde 3.6
TİP: Yüzde 1.7
Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce CHP’nin oyu yüzde 22 olurken, CHP’deki dalgalanmanın durduğu ve AKP’nin oylarının stabil hale geldiği belirtiliyor.

Çalışmaya göre Erdoğan ve Mansur Yavaş karşılaştığında Yavaş yüzde 53.8, Erdoğan ise yüzde 28.7 oy alıyor. İki isme de oy vermem diyenler ise yüzde 10.3,i olurken, fikir belirtmeyenler yüzde 7.2 oldu.

ERDOĞAN, İMAMOĞLU’NA FARKLI KAYBEDİYOR
Erdoğan ile İmamoğlu’nun karşılaşması halinde İmamoğlu yüzde 49, Erdoğan ise yüzde 30.6 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenler yüzde 14 iken fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 6.4 oldu.

Özgür Özel ile Erdoğan’ın karşılaşması halinde ise Özel yüzde 45.2, Erdoğan ise yüzde 31.2 oy alıyor. İki isme de oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 15 olurken, fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 7.9’da kaldı.

Katılımcıların yüzde 37.3’ü CHP’nin, yüzde 32.3’ü AKP’nin seçimi kazanacağına inanırken, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 17.7 oldu.

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