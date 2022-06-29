MetroPOLL'ün son seçim anketinde Cumhur İttifakı'na kötü haber

Araştırma, 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-15 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 2123 kişi ile yapıldı. Araştırma, 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,08 hata payı yöntemi ile gerçekleştirildi.





Ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.





Kararsız oylar dağıtılmadan partilerin oy oranı şöyle oldu:





AKP: Yüzde 27,6





CHP: Yüzde 19,8





İYİ Parti: Yüzde 14





HDP: Yüzde 10,5





MHP: Yüzde 4,5





Zafer Partisi: Yüzde 1,8





DEVA: Yüzde 1,4





Gelecek: Yüzde 0,7





Yeniden Refah: Yüzde 0,6





Memleket: Yüzde 0,6





Diğer: Yüzde 1





Kararsızım: Yüzde 7,8





Protesto oy: Yüzde 6,4





Cevap yok: Yüzde 1,9





Kararsız oylar dağıtılmadan Cumhur İttifakı'nın oy oranı 32,1 olarak gerçekleşti. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı ise 35,3 oldu. Ankette Demokrat Parti'nin oy oranı yer almadı.





KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA OY ORANLARI





"Kararsızlar", "Protesto oy", "Cevap yok" yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ise partilerin oy oranı şöyle oluştu:





AKP: Yüzde 32,8





CHP: Yüzde 23,6





İYİ Parti: Yüzde 16,6





HDP: Yüzde 12,5





MHP: Yüzde 5,3





Zafer Partisi: Yüzde 2,2





Saadet Partisi: Yüzde 1,7





DEVA: Yüzde 1,6





Gelecek: Yüzde 0,8





Yeniden Refah: Yüzde 0,7





Memleket: Yüzde 0,7





Diğer: Yüzde 1,2





Buna göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,1, Millet İttifakı'nın oyu ise yüzde 41,9 oldu.







