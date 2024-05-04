Metruk bina kaçak tarikat yurdu oldu, hiçbir şikayet dikkate alınmadı













Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre İstanbul Beykoz’da bulunan dört katlı metruk bina, mülk ortaklarından biri tarafından Kuran kursu olarak kiraya verildi. Tabelasız, denetimsiz Kuran kursunda, yaşları 5 ila 15 arasında değişen 20’den fazla çocuk yaşıyor.Sözcü'nün görüntülediği kaçak Kuran kursu, binanın en üst katını da yatakhane olarak kullanıyor. Söz konusu yatakhanede ise hijyen koşullarının sağlanamadığı, çocukların güvenliksiz ortamda barındırıldıkları anlaşılıyor.Yurt yetkilileri, Sözcü TV'nin kameralarını görünce, içerideki çocukları başka bir yere saklamak için götürdü. Tamamı yabancı uyruklu olan çocukların, sarık ve cübbeli halleri yine kameralarımıza yakalandı.Apartmanda daire sahibi olan Raşit Karabulut, binadaki öğrencilerin başında olması gereken din hocasının hiçbir zaman gelmediğini söylerken “Biz çok uzun süredir, gerekli yerlere başvurularımızı yapıyoruz. Fakat sonuç alamadık. İlgilenilmedi” diyor.CİMER, Diyanet ve Beykoz Belediyesi’ne başvuruları olduğunun altını çizen Karabulut, apartmanda mülkü olan diğer ortakların kendilerini “Hiçbir şey yapamazsınız” diyerek tehdit ettiğini de belirtti.Çocukların yattıkları alanda ise yataklardaki kir, dolaplardaki çürümüş gıdalar olduğu görülüyor.Apartmanın depreme dayanıksız olduğu, merdivenlerden çıkarken kolonlardaki çatlaklardan ve dökülen sıvalardan rahatlıkla anlaşılabilirken yatakhanenin olduğu katta böcek ve sineklerin yoğunluğu da dikkat çekiyor.3 yıldır yurtta kaldığını söyleyen Tacikistan uyruklu bir çocuk, ailesinin nerede olduğunu sorduğumuzda herhangi bir yanıt vermezken içerde kendi yaşlarında 20-25 kişinin olduğunu söyledi. Kuran eğitimi aldıklarını anlatan çocuklar, başlarındaki kişilerin hangi tarikata bağlı olduğuna dair bilgi vermedi.