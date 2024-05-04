Samanyolu Haber /Gündem / Metruk bina kaçak tarikat yurdu oldu, hiçbir şikayet dikkate alınmadı /04 Mayıs 2024 21:52

Metruk bina kaçak tarikat yurdu oldu, hiçbir şikayet dikkate alınmadı

İstanbul'da metruk bina, Kur'an kursu olarak kiraya verildi. Ailelerinin nerede olduğu bilinmeyen 20'den fazla çocuk hijyenden yoksun ve güvenliksiz ortamda yaşarken kaçak kursla ilgili yapılan şikayetlerle ilgilenilmediği öğrenildi.

SHABER3.COM

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre İstanbul Beykoz’da bulunan dört katlı metruk bina, mülk ortaklarından biri tarafından Kuran kursu olarak kiraya verildi. Tabelasız, denetimsiz Kuran kursunda, yaşları 5 ila 15 arasında değişen 20’den fazla çocuk yaşıyor.

Sözcü'nün görüntülediği kaçak Kuran kursu, binanın en üst katını da yatakhane olarak kullanıyor. Söz konusu yatakhanede ise hijyen koşullarının sağlanamadığı, çocukların güvenliksiz ortamda barındırıldıkları anlaşılıyor.



GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ÇOCUKLARI SAKLADILAR

Yurt yetkilileri, Sözcü TV'nin kameralarını görünce, içerideki çocukları başka bir yere saklamak için götürdü. Tamamı yabancı uyruklu olan çocukların, sarık ve cübbeli halleri yine kameralarımıza yakalandı.

Apartmanda daire sahibi olan Raşit Karabulut, binadaki öğrencilerin başında olması gereken din hocasının hiçbir zaman gelmediğini söylerken “Biz çok uzun süredir, gerekli yerlere başvurularımızı yapıyoruz. Fakat sonuç alamadık. İlgilenilmedi” diyor.

CİMER, Diyanet ve Beykoz Belediyesi’ne başvuruları olduğunun altını çizen Karabulut, apartmanda mülkü olan diğer ortakların kendilerini “Hiçbir şey yapamazsınız” diyerek tehdit ettiğini de belirtti.

Çocukların yattıkları alanda ise yataklardaki kir, dolaplardaki çürümüş gıdalar olduğu görülüyor.

Apartmanın depreme dayanıksız olduğu, merdivenlerden çıkarken kolonlardaki çatlaklardan ve dökülen sıvalardan rahatlıkla anlaşılabilirken yatakhanenin olduğu katta böcek ve sineklerin yoğunluğu da dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARIN AİLELERİ NEREDE?

3 yıldır yurtta kaldığını söyleyen Tacikistan uyruklu bir çocuk, ailesinin nerede olduğunu sorduğumuzda herhangi bir yanıt vermezken içerde kendi yaşlarında 20-25 kişinin olduğunu söyledi. Kuran eğitimi aldıklarını anlatan çocuklar, başlarındaki kişilerin hangi tarikata bağlı olduğuna dair bilgi vermedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Metruk bina kaçak tarikat yurdu oldu, hiçbir şikayet... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:01:49