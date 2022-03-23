Samanyolu Haber /Dünya / "Mevcut belgeler ışığında..." /23 Mart 2022 21:19

"Mevcut belgeler ışığında..."

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları sürerken, ABD cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştıklarını açıkladı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sürerken, ABD cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rus ordusunun sivil yerlerşimleri bilerek bombaladığı yönündeki görüntü ve açıklamalar dolaşımda olmayı sürdürüren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.
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