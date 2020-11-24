Samanyolu Haber /Ekonomi / Mevduat faizi %15'e geldi /24 Kasım 2020 10:36

Mevduat faizi %15'e geldi

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e yükseltmesi sonrası TL mevduat faizlerinde de yüzde 15 seviyesi görülmeye başlandı.

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TCMB'nin politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkarmasının ardından, mevduat faizindeki hareketlenme de sürdü.

Dünya'nın aktardığı habere göre, bankaların 10 bin TL mevduata verdiği ve en çok tercih edilen 32 günlük vadede mevduat faizi yüzde 15'e ulaştı. TL üzerinden kullandırılan ticari kredi faizi de geçen hafta itibariyle yüzde 17 sınırına dayandı.

Türk Lirası'nda son iki haftadır yaşanan değer kazancı süreci bu hafta başında tepki alımlarıyla duraksamış olsa da gerekli hamleler yapıldığında ve enflasyon beklentilerinde düzelme gözlendiğinde TL mevduata yönelimin olabileceği konusunda analistler iyimser.
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