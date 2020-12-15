Samanyolu Haber /Ekonomi / Mevduat faizi %18'e geldi /15 Aralık 2020 10:11

Mevduat faizi %18'e geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen ay politika faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından yüzde 15 seviyelerinden yüzde 16-16,5'lara kadar yükselen mevduat faizlerinde artış sürüyor.

SHABER3.COM

Bloomberg HT'ye konuşan üç üst düzey bankacı, 14 Aralık Pazartesi günü itibarıyla mevduatta yüzde 18 seviyelerine gelindiğini söyledi. Böylece mevduat faizlerinde son bir ayda 3 puanlık bir artış yaşanmış oldu.

Zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası sektörde her bankanın ihtiyacı olduğunun altını çizen bankacılar, bu nedenle mevduat faizlerinin arttığını belirtti.

TCMB, normalleşme sürecinde piyasanın atılmasını beklediği adımlardan biri olan zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gitmiş, uygulanacak zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartını kaldırmıştı.

Değişikliğe göre Türk Lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4’ten yüzde 6’ya çıkarılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mevduat faizi %18'e geldi Sonraki Haber >>

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

CHP'lilerden 'Fahrettin Altun' videosu

CHP'lilerden 'Fahrettin Altun' videosu

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı

Troleybüs sürücüsü hattı iptal etti

Troleybüs sürücüsü hattı iptal etti

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:07:59