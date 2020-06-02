Mevduat faizi çok sert düşecek

Kısa vadeli krediler çıkarıldı, uzun vadeli altyapı finansmanı ve KOBİ kredilerinin ağırlığı artırıldı. Piyasa uzmanlarına göre bankalar düzenlemenin ‘etrafından dolaştıkça’ BDDK yeni kriterler getiriyor.

Analistler bazı bankaların aktif rasyosunun 100’den 90’a düştüğüne dikkat çekiyor ve haziranda oranı tutturmak zor görünüyor. Bu oranı yeniden yakalamak için yeni dönemde çok hızlı kredi vermeleri ve mevduatı daha da düşürmesi gerekiyor. Böylece mevduat faizlerindeki düşüş de hızlanacak.

Türk Lirası mevduatında yüzde 6-7 seviyesinde olan faizin yüzde 5-6’ya gerilemesi muhtemel. Vatandaşın dövize yönelmesi ise yeni vergi nedeniyle dezavantajlı görünüyor.

Gazetenin uzmanlardan aldığı bilgiye göre mayıs sonu için aktif rasyosunu tutturma çabalarında müşteriyi mevduattan çıkarma, repoya gönderme, kısa vadeli kredi adımları atıldı. Ve BDDK bu yeni düzenleme ile bunun önünü kesti. Ancak yeni düzenleme bankaların mayıs sonunda tutturdukları aktif rasyosunu haziran sonu için riske attı. Buna göre bazı bankaların aktif rasyosu oranı 90’a hatta daha düşük seviyelere gelme riski taşıyor.







Mevduatın azaltılması için ise en büyük çare faizlerin düşürülmesi. Analistler bankalardan mevduat faizlerinde sert indirimler yapmasını bekliyor. Bu vatandaşın tasarrufları için de riskli bir durum. Vatandaşı mevduattan başka bir araca yönlendirmek gerekiyor. Vatandaş da açmazda kalacak.

