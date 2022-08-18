Samanyolu Haber /Gündem / Meydan okudu: Korkaklar, ben buradayım! /18 Ağustos 2022 16:09

Meydan okudu: Korkaklar, ben buradayım!

Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırının düzenlendiği noktaya giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, sert konuştu: "Arkadaşlarıma saldıran namertlere sesleniyorum. Ben buradayım. Buyurun! İki kişiye 25 kişi saldıran korkaklar buyurun! Bu ülkeyi uçurumun kenarından dibine sürüklediniz. Bu bir harami düzendir"

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Geçtiğimiz gün İstanbul Esenyurt’ta İYİ Parti karavanına 20-25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda İYİ Partili 2 kişi yaralanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saldırının gerçekleştiği yerde sert açıklamalarda bulundu.

“NAMERTLERE SESLENİYORUM: BUYURUN, BURADAYIM”
Saldırıyı lanetlemek üzere geldiklerini kaydeden Akşener, şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti’nin Genel Başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli.

Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda. Ama biliyoruz ki bugünün Türkiye’sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır.

Herhangi bir ceza almayacaktır. Şimdi arkadaşlarıma saldıran namertlere sesleniyorum. Ben buradayım. Buyurun! İki kişiye 25 kişi saldıran korkaklar buyurun!

Bu ülkeyi uçurumun kenarından dibine sürüklediniz. Bu bir harami düzendir. And olsun ki bu harami düzeni milletimizin helal oylarıyla sandıkta emekli edeceğiz. Halep oradaysa  arşın burada! Buradayım burada!
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