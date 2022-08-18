Meydan okudu: Korkaklar, ben buradayım!

Geçtiğimiz gün İstanbul Esenyurt’ta İYİ Parti karavanına 20-25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda İYİ Partili 2 kişi yaralanmıştı.







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saldırının gerçekleştiği yerde sert açıklamalarda bulundu.





“NAMERTLERE SESLENİYORUM: BUYURUN, BURADAYIM”

Saldırıyı lanetlemek üzere geldiklerini kaydeden Akşener, şu ifadeleri kullandı:







İYİ Parti’nin Genel Başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli.





Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda. Ama biliyoruz ki bugünün Türkiye’sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır.





Herhangi bir ceza almayacaktır. Şimdi arkadaşlarıma saldıran namertlere sesleniyorum. Ben buradayım. Buyurun! İki kişiye 25 kişi saldıran korkaklar buyurun!





Bu ülkeyi uçurumun kenarından dibine sürüklediniz. Bu bir harami düzendir. And olsun ki bu harami düzeni milletimizin helal oylarıyla sandıkta emekli edeceğiz. Halep oradaysa arşın burada! Buradayım burada!