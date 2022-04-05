Samanyolu Haber /Spor / "Meydan okuyorum" /05 Nisan 2022 21:13

"Meydan okuyorum"

Dönem dönem alınan sonuçlarla eleştirilerin hedefi olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski Fenerbahçe başkanı Yıldırım'ı da hedef alarak "Aday ol, seçime gidelim." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çok konuşulacak bir seçim çıkışı geldi.

Eski Fenerbahçe başkanı Yıldırım'ı da hedef alarak  "Aday ol, seçime gidelim." ifadelerini kullandı.

KKTC ZİYARETİNDE KONUŞTU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunurken, eski başkan Aziz Yıldırım için de konuştu.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği 1. Yıl Balosu'nda mesaj gönderen Ali Koç, "Aday ol, seçime gidelim" dedi.

"MEYDAN OKUYORUM"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı açıklamasında, "Sayın Aziz Yıldırım'a gelmek istiyorum. Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı. Defalarca söylememe rağmen karşıma çık aday ol. Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyup... Onların niyetleri, tek dertleri pes etmem. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler" dedi.

"ADAY OL, SEÇİME GİDELİM"

Açıklamalarına devam eden Ali Koç "Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat. Ailemde abim, babam geçirdi. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Restse rest meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum. Hayatımda başka şeyler de var ama Fenerbahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılmasına gücüm yettiğince izin vermeyeceğim" sözlerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Meydan okuyorum" Sonraki Haber >>

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:56:34