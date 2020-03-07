Meydanda Türkiye'deki kadınların yaşadıklarını anlattılar

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Essen şehir merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir etkinlik düzenlendi.
Peaceful Actions Platform eylemleri kapsamında Essen İnisiyatifi bir stant açtı.
Türkiye'de şiddet gören, öldürülen, hapiste çocuklarıyla kalmak zorunda olan kadınların mağduriyetinin anlatıldığı programda kadınlara gül ve lale dağıtıldı.
İnisiyatif üyeleri ellerindeki broşürlerle mağdur kadınların hikâyelerini anlatırken Almanların mağdurlar hakkında bilgi aldı.
Gönüllüler ev yapımı pasta ve börekleri misafirlerine ikram ederken, programın yapıldığı meydanda gitar eşliğinde Anadolu türküleri seslendirildi.
Bir de mini bir sergi açıldı. Program basın bildirisinin okunması ile sona erdi