Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

HAPİSTEKİ BEBEKLER İÇİN KEMAN ÇALDI

TR724’ten Nurullah Kaya’nın haberine göre Saarbrücken şehir merkezinde gerçekleşen etkinlik 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye’de 864 bebeğin anneleri ile birlikte cezaevinde tutsak olmasını anlatan fotoğrafların olduğu küçük bir sergi de yer aldı.

Almanların yakından incelediği broşürlerle ve Türkiye’de yaşananlarla ilgili soru soranlara detaylı bilgiler verildi. Ayrıca etkinlikte genç bir sanatçı, 864 bebek ve anneleriyle ilgili yaşanan zulmü kemanından çıkan duygu dolu notalarla ifade etmeye çalıştı. Büyük beğeni toplayan sanatçı etkinliğin ilgi odağı oldu.

BEBEĞİMLE 2 YIL CEZAEVİNE GİDİP GELDİM

Eşinin ve babasının yaklaşık 2 yıl Türkiye’de suçsuz şekilde hapishanede kaldığını belirten L.K., “Biz burada Türkiye’deki büyük çileyi anlatmaya çalışıyoruz. Ben, bebeğim kucağımda iki yıl boyunca eşimi ve babamı görmeye cezaevlerine gittim. Her seferinde 1-2 saatlik o zaman diliminde dahi benim 1 yaşındaki bebeğim oralarda duramazdı ve ağlardı. Havanın dahi zor girdiği 8 metrelik buz gibi duvarların içinde bir bebeğin kalması bir anneye yapılacak en büyük zulümdür. Anneler Türk hapishanelerinde sütlerini yavrularına veremiyor ve kan ağlayarak lavabolara döküyor. Anadolu topraklarında annelere yapılan böyle bir zulmü ben tarihin hiçbir sayfasında görmedim.” şeklinde konuştu.





Türkiye’deki tutsak bebekleri simgeleyen sarı balonlar ise ziyaretçilere verildi. Etkinlik, okunan Almanca basın bildirisiyle son buldu. Türkiye’deki anne ve bebeklerin durumuyla ilgili detayların paylaşıldığı bildiride, “Herkesi Türkiye’deki insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.” denildi.





RESMİ RAKAMLARA GÖRE CEZAEVİNDEKİ BEBEK SAYISI

Cezaevindeki 0-6 yaş arası bebek ve çocukların sayısı artık 780 oldu. 14 Kasım 2019’daki TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun toplantısında Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi açıkladı. 15 Temmuz’dan sonra cezaevindeki bebeklerle ilgili ilk resmi rakam 14 Kasım 2018’de 743 olarak açıklanmıştı. Daha sonra bu sayı 24 Mayıs 2019’da 864 oldu. Aradan geçen 6 ayda bebek sayısında azalma oldu ve 780’e düştü.