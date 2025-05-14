Meydanlarda ölçüme başladılar: Bakanlık obez arıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun geçtiğimiz günlerde duyurduğu “meydanlarda kilo kontrolü” uygulaması, İstanbul Bakırköy’de başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” projesi kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapılmaya başlandı. Bakanlık, uygulamanın kısa sürede 81 ile yayılacağını açıkladı.





Obezite Bireyler Sağlık Merkezlerine Yönlendirilecek

Etkinlik kapsamında vücut kitle indeksi (VKİ) 25’in üzerinde çıkan bireyler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları amacıyla Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor. Ölçüm sonuçları dijital sisteme işleniyor ve kişilere detaylı bilgilendirme kartları veriliyor.





Etkinliğe katılan diyetisyen Emel Özalp Şahin, “Risk grubundaki bireyler, kare kodlu kartlarla en yakın sağlık merkezlerine yönlendiriliyor. Kan tahlilleriyle birlikte değerlendirilen bireyler için özel beslenme programları hazırlanıyor” dedi.





Taramalar Halkın Yoğun Olduğu Yerlerde yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre, proje kapsamında 10 milyon kişinin ölçümlerinin yapılması hedefleniyor. Memişoğlu, “Halkın yoğun bulunduğu kamusal alanlarda yapılacak taramalar sayesinde obezite riskini erkenden tespit edip, kişiye özel müdahale sağlayacağız” dedi.





Uygulama, toplum genelinde obezite oranlarının düşürülmesini ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.



