Meyve fiyatlarında rekor artış

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ocak ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.Domates fiyat endeksi aylık yüzde 33,78, yıllık yüzde 44,10 azalırken, sebze fiyat endeksi aylık yüzde 9,65, yıllık yüzde 16,92 azalış gösterdi. Meyve fiyat endeksi ise aylık yüzde 3,30, yıllık ise 76.23 arttı.







Sebze miktar endeksinde son 6 yılın ocak aylarındaki rekor yıllık değişim yüzde 31,81 azalışla 2021 yılında gerçekleşti. Fiyat endeksinde ise yüzde 16,92'lik azalışla 2018 yılından sonraki en yüksek düşüş yaşandı. Sebzede domatesin aksine daha yüksek bir miktar azalışına göre daha düşük bir fiyat azalışı gerçekleşti.





Meyve miktar ve fiyat endekslerinde ise arz talep ilişkisi, miktardaki azalışa karşılık fiyatta artış şeklinde gerçekleşti.





Son altı yıllık ocak ayı gerçekleşmelerine göre miktarda yüzde 50,63'lük azalış ve fiyatta yüzde 76,23'lük artış ile 2021 yılı Ocak ayı meyvede rekorlar oluşturdu.





Aylık gerçekleşmelere bakıldığında, bir önceki aya göre domates işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 3,54 azalış gösterirken, işlem fiyatı endeksi bir önceki aya göre yüzde 33,78 azaldı. Aylık değişimde, miktar ve fiyat endeksleri önceki iki yıldan farklı seyirler izledi.





Antalya hallerinde işlem gören sebzelerin miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimlerine bakıldığında, sebze işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 17,83 ve fiyat endeksi ise yüzde 9,65 azalış gösterdi. Sebzede 2021 yılı Ocak ayında, önceki iki yıla göre miktarda benzer bir eğilim gösterirken fiyatta ise açık ara düşüş gerçekleşti.