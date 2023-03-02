Samanyolu Haber /Gündem / Meyve fiyatlarında rekor artış /02 Mart 2023 11:37

Meyve fiyatlarında rekor artış

Antalya Ticaret Borsası (ATB) verilerine göre şubat ayında domates fiyatları yıllık yüzde 109,9, meyve fiyatları yüzde 120,7, sebze fiyatları yüzde 87,2 arttı.

SHABER3.COM

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili değişimi listeleyen ‘Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi’ şubat ayı verilerini açıkladı.

Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler meyve için rekor düzeyde olurken, domates ve sebze için geçen yıldan sonraki en yüksek artış olarak yansıdı.


DOMATES, SEBZE VE MEYVE FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM
Şubat ayında domates fiyatları yıllık yüzde 109,87 arttı. Domates miktar endeksi yüzde 26,13 azaldı. Sebze fiyatlarındaki yıllık değişim yüzde 87,18 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksi ise yüzde 8,93 azaldı.

Meyve fiyatlarındaki yıllık değişim ise yüzde 120,72 ile rekor düzeyde gerçekleşti. Meyvedeki yıllık işlem miktar azalışı ise yüzde 11,92 oldu.


Aylık verilere bakıldığında ise domates fiyatları yüzde 43,43 arttı, domates miktar endeksi yüzde 36,63 azaldı. Sebze fiyatları yüzde 39,37 arttı, sebze miktar endeksi yüzde 24,56 azaldı. Meyve fiyatları yüzde 9,70 arttı, meyve miktar endeksi yüzde 2,70 azaldı.
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