Meyve şekeri neden daha iyi?









Kaliforniya Üniversitesi’nde moleküler biyobilim üzerine çalışan Kimber Stanhope’un açıkladığı üzere elmalar ve diğer meyveler; lif, vitamin, mineral ve vücut için önemli olan başka bileşenlerle dolu. Bu durum, meyvelerin basit bir şekerden daha fazlasını sunduğu anlamına geliyor. Diğer taraftan hafif içecekler (meşrubatlar) ve hatta meyve suları, çoğunlukla sadece şeker ve sudan oluşuyor. Bu sebeple fazla miktarda meyve yeseniz bile, fazla miktarda bisküvi yemek ya da bir bardak meyve suyu veya meşrubat içmekle aynı etkiler meydana gelmiyor.





Stanhope’a göre en fazla meyve yiyen kişilerin genelde en sağlıklı kişiler olduğunu ve bu kişilerin merkezî (abdominal) obezite, yüksek kan basıncı, diyabet ile kalp damar hastalığı geçirme tehlikesinin azaldığını gösteren bazı bilimsel çalışmalar mevcut.





Aslında, 2013 yılında 24 yaşın üzerindeki yaklaşık 190.000 İngiliz ile yapılan bir araştırmada bulunanlara göre meyve yemek diyabet tehlikesini yüzde 28’e kadar azaltırken, haftada üç defa meyve suyu içmek bu tehlikeyi yüzde 8 oranında artırıyor.





Meyveyle ilgili bir diğer şey ise, sadece bir veya iki kutu meşrubat içmekle aynı şeker miktarını almak için bir sürü meyve yemeniz gerekmesi. Bir elma yaklaşık 15 gram şeker içiyor fakat bir kutu kolada 39 gram şeker var. Üstelik elma yerken doymanız, hafif meşrubatlara kıyasla çok daha mümkün.





Bunun sebebi, meyve ve sebzelerde bol miktarda lif bulunması. Sağlıklı sindirim için çok önemli olan lif, meyve şekerinin emilim hızını yavaşlatabilir. Meyve lifinin ayrıca diyabeti ve kilo almayı önlediği de gösterilmiş.





3 kutu asitli içecek ya da 2 bisküvi ve iki kutu asitli içecek ile aynı miktarda şeker almak için toplamda 11 çilek, 0,4 kavun, 1,4 şeftali, 1 elma, 0,1 karpuz, 1 portakal, 1,4 kırmızı erik, 2 şeftali, 2 ananas dilimi yemeniz gerekir.





Bu yüzden, tatlı krizinizi sonlandırmak için bir parça meyve ile kek ya da çikolata arasında seçim yapmak zorunda kalırsanız, meyveyi seçin.





Jacinta Bowler/ScienceAlert - popsci.com.tr