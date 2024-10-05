Samanyolu Haber /Gündem / Mezar açılınca herkes şoke oldu! Cem Garipoğlu'nun ölümü artık daha da şüpheli /05 Ekim 2024 09:47

Mezar açılınca herkes şoke oldu! Cem Garipoğlu'nun ölümü artık daha da şüpheli

Münevver Karabulut'un ailesinin talebi üzerine 10 yıl önce kendini öldürdüğü iddia edilen Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezarda kefen bulunmadığını belirterek "Toprağın üzerinde dağınık bir şekilde duran kemikler ve kafatası vardı, ceset bütünlüğü yoktu" dedi. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz de kemiklerin insan anatomisine uygun şekilde değil dağınık bulunmasının şüpheli bir durum olduğunu vurguladı.

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Türkiye'de sembol haline gelmiş kadın cinayetlerinden Münevver Karabulut davasında katil Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. 15 yıl önce Garipoğlu tarafından katledilen Münevver'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezarda kefen bulunmadığını belirterek “Toprağın üzerinde dağınık bir şekilde duran kemikler ve kafatası vardı sadece, ceset bütünlüğü ise yoktu” dedi. Epözdemir'in açıklamasının ardından, 10 yıl önce intihar ettiği iddia edilip öldüğü açıklanan Garipoğlu ile ilgili şüpheler çoğaldı.

'DNA RAPORU ÇIKAR'

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada “Burada şüpheli olan, Rezan Epözdemir’in de aktardığı tutanakta da görülen şey, kemiklerin dağınık bir vaziyette bulunması. İnsan vücudu anatomik yapısına uygun olarak bulunması gerekir. Bundan sonraki süreçte özellikle tüm kemik dokunun inceleneceğini söyleyebilirim. Birden fazla kişiye ait olup olmadığı meselesi söz konusu olursa da buna yönelik DNA incelemeleri olacaktır” dedi.

Dokgöz, DNA incelemesi için diş dokularının önemli kanıtlar olduğunu söyleyerek, “Ben biyolojik materyal bulunacağını düşünüyorum. Olup olmadığı şeklinde bir rapor çıkar” yorumunu paylaştı.
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