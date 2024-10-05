Mezar açılınca herkes şoke oldu! Cem Garipoğlu'nun ölümü artık daha da şüpheli

Türkiye'de sembol haline gelmiş kadın cinayetlerinden Münevver Karabulut davasında katil Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı. 15 yıl önce Garipoğlu tarafından katledilen Münevver'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezarda kefen bulunmadığını belirterek “Toprağın üzerinde dağınık bir şekilde duran kemikler ve kafatası vardı sadece, ceset bütünlüğü ise yoktu” dedi. Epözdemir'in açıklamasının ardından, 10 yıl önce intihar ettiği iddia edilip öldüğü açıklanan Garipoğlu ile ilgili şüpheler çoğaldı.





Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada “Burada şüpheli olan, Rezan Epözdemir’in de aktardığı tutanakta da görülen şey, kemiklerin dağınık bir vaziyette bulunması. İnsan vücudu anatomik yapısına uygun olarak bulunması gerekir. Bundan sonraki süreçte özellikle tüm kemik dokunun inceleneceğini söyleyebilirim. Birden fazla kişiye ait olup olmadığı meselesi söz konusu olursa da buna yönelik DNA incelemeleri olacaktır” dedi.Dokgöz, DNA incelemesi için diş dokularının önemli kanıtlar olduğunu söyleyerek, “Ben biyolojik materyal bulunacağını düşünüyorum. Olup olmadığı şeklinde bir rapor çıkar” yorumunu paylaştı.