Samanyolu Haber /Gündem / Mezarlıklar hariç her yer kıpkırmızı! /07 Aralık 2020 12:58

Mezarlıklar hariç her yer kıpkırmızı!

Adana’da son günlerde vak'a sayılarındaki artışın akabinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası kırmızıya döndü. Kırmızının olmadığı tek yer ise mezarlıklar.

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Adana’daki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarındaki artış Sağlık Bakanlığının Hayak Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da aksetti. 

Adana’nın risk haritasında şehrin neredeyse tamamında "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge boyandığı görüldü. 

ETRAFIMIZDA HERKES KORONAVİRÜS'E YAKALANIYOR

HES mobil programı üzerindeki risk haritasını gören Emine Bebek, “1 ay öncesinde bu kadar vak'a artışı yoktu. Şu an Adana kötü durumda. Her yer risk bölgesi olarak gözüküyor. İnsanlar kendilerini korumadıkları için bu daha da artacak gibi gözüküyor. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Etrafımızda ki herkes korona virüse yakalanıyor." ifadelerini kullandı. 

Adana'nın tamamı Korona salgınında "riskli bölge" anlamına gelen kırmızı renge büründü.

"Hastanelerin yoğun bakımları dolmuş durumda. Şuan bulunduğumuz park bile risk durumunda gösteriliyor." diyen Bebek, "Her yer risk bölgesi olarak gösterildiği için insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Risksiz bölge neredeyse yok. Sadece mezarlıklar risksiz gösteriliyor,” diye konuştu.
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