Samanyolu Haber /Gündem / Mezitli Kaymakamından oğlu ile tartışan 5 çocuğa karakolda darp /29 Temmuz 2025 00:03

Mezitli Kaymakamından oğlu ile tartışan 5 çocuğa karakolda darp

Mezitli Kaymakamı oğluyla tartışan 12 yaşındaki beş çocuğa emniyette dayak atmış. Çocuğun kaburgası kırıldı, yoğun bakıma alındı. Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşları 12-13 arasında değişen beş çocuk, Mezitli Kaymakamı’nın oğlu ile yaşadıkları sözlü tartışmanın ardından darp edildiklerini ve hukuka aykırı şekilde gözaltında tutuldukları iddia edildi. Olay, çocukların ifadeleri ve hastane raporlarıyla belgelendi.

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Halk TV’den Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Mersin Mezitli’de 26 Temmuz Cumartesi günü Kaymakam T.G.’nin 20 yaşındaki oğlu ile yaşları 12-13 yaşlarındaki beş çocuk arasında yaşanan sözlü tartışma yaşandı. Ertesi gün, 27 Temmuz’da tartışmaya karıştığı belirtilen beş çocuk aileleri tarafından Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne götürüldü. Çocuklar burada tartıştıkları kişinin Kaymakam’ın oğlu olduğunu öğrendi. İddialara göre kısa süre sonra Mezitli Kaymakamı ve oğlu karakola geldi ve polislerin gözü önünde çocuklara fiziki şiddet uyguladı.

ÇOCUĞUN KABURGASI KIRILDI, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Şiddet gören çocuklardan biri aldığı darbeler sonucu hastaneye sevk edildi. İlk muayenede kaburgalarında iki noktada kırık tespit edildi. Başka bir çocuk ise yüzüne atılan tokat nedeniyle hastaneye başvurdu. Sol yanağında şişlik ve kızarıklık oluşan çocuğa darp raporu verileceği bildirildi. Diğer iki çocuğun da sağlık kuruluşlarından darp raporu aldığı öğrenildi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK BİR GECE GÖZALTINDA TUTULDU

Olayın bir diğer tartışmalı yönü ise yaşı henüz 12’yi doldurmamış bir çocuğun gözaltında tutulması oldu. Ailesiyle birlikte karakola giden çocuk, 27 Temmuz öğle saatlerinden 28 Temmuz sabahına kadar Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’de gözaltında kaldı.

İFADE ALINMADI, SAATLERCE BEKLETİLDİLER

28 Temmuz sabahı saat 09.00 civarında çocuklar adliyeye getirildi. İki çocuk için zorunlu müdafi görevlendirildi. Gözaltında tutulan çocuk da polis eşliğinde adliyeye getirildi. Ancak iddialara göre öğle saatlerine kadar hiçbir şekilde ifade alma aşamasına geçilmedi ve çocuklar vekilleriyle birlikte uzun süre adliyede bekletildi. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olaya müdahil oldu. Ailelerin şikayeti işleme koyulmazken avukatların karakolda bekleyişin sürdüğü ifade edildi.

KAYNAK: HALK TV – CENGİZ KARAGÖZ
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