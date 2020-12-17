Samanyolu Haber /Medya / Mezopotamya Ajansı muhabiri gözaltına alındı /17 Aralık 2020 20:09

Mezopotamya Ajansı muhabiri gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Zeynep Durgut ve Azad Kaya ile Jinnews muhabirleri Rojda Aydın ve Derya Ren’in Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözaltına alındıkları öğrenildi.

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Şırnak’ta haber takibinin ardından geldikleri Cizre ilçesi girişinde gözaltına alınan muhabirlere polisin silah doğrulttuğu ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptığı belirtildi.

Zeynep Durgut hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Osman Şiban ve yaşamını yitiren Servet Turgut’un helikopterden atılmasını ortaya çıkaran haberlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Ters kelepçelenerek gözaltına alınan Durgut, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polislerin tehditlerine maruz kalan üç gazeteci ise yapılan aramaların ardından serbest bırakıldı.
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