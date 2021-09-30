Samanyolu Haber /Gündem / MGK bildirisinde Suriye açıklaması /30 Eylül 2021 21:20

MGK bildirisinde Suriye açıklaması

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrasında paylaşılan bildiride Suriye'deki durumla ilgili de açıklamalara yer verildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının uygulamaya geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir.

"(İklim değişikliği) Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.

"(Afganistan) Uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur.

"Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı eylemlerine destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları derinleştireceğinin altı çizilmiştir.

"(Suriye) Sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir."
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