MGK bildirisinde 'Yunanistan' mesajı

Atina yönetimi tarafından bazı Ege adalarının uluslararası anlaşmaya aykırı olarak silahlandırılması uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.





Bu durumun ele alındığı ifade edilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildirire 'Yunanistan' mesajının da yer alması dikkat çekti.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

MGK Bildirisi’nde, “Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan’ı teşvik eden çevrelerin aklıselime davet edildiği vurgulandı” dendi.