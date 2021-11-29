Samanyolu Haber /Ekonomi / MGK kasırgası: Dolar uçuşa geçti /29 Kasım 2021 12:12

MGK kasırgası: Dolar uçuşa geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomik kurtuluş savaşı" çıkışını Millî Güvenlik Kurulu'nun (MGK) "sınama ve tehdit" muhtırası takip etti. Devlet Denetleme Kurulu döviz manipülasyonu hakkında inceleme başlatırken, "Bankadaki dövize el mi konulacak?" sorusu cevapsız kaldı. TL yine değer kaybediyor.

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Türk Lirası mum gibi erimeye devam ediyor. Yeni haftanın ilk saatlerinde sakin seyreden Türk Lirası, piyasaların açılışına doğru yeniden hareketlendi. Asya Pasifik piyasalarındaki işlemlerde dolar 12,85 TL’ye kadar yükseldi.

kronos34.news'te yayınlanan habere göre, Kâr satışlarının etkisiyle inişe geçen dolar Türkiye saati ile 10.05’te 12,69 TL seviyesinde. Aynı dakikalarda euro 14,31 TL, İngiliz Sterlini 16,92 TL, İsviçre Frangı 13,69 TL oldu. Yüzde 1’e yakın değer kazanan Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise 1.790 puan seviyesinde.



TL, son 14 işlem gününün 13’ünde değer kaybederken, 26 Kasım Cuma günü kapanışta 12,30 TL üzerinde kaldı.

Altının ons (31, 10 gram) fiyatı 1.800 doların altına kalırken, kurdaki artışın etkisiyle yurt içinde altın fiyatları yükseldi.

29 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı’da altın fiyatları şöyle:

24 ayar altın (gram): 732 TL

Çeyrek altın: 1.188 TL

Tam altın: 4 bin 725 TL

Cumhuriyet altını: 4 bin 869 TL

Yarım altın: 2 bin 406  TL

22 ayar bilezik (gram): 666 TL

Gümüşün ons fiyatı 23,62 dolar. 999 ayar has gümüşün gramı ise 9,66 TL.

ERDOĞAN’DAN İKTİSATÇILARI HEDEF ALDI, MGK “TEHDİT” DEDİ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, düşük faiz politikası için “Bu sefer kararlıyız.” mesajını verirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşük faiz-yüksek kur politikasını eleştiren iktisatçıları “mandacı” diye itham etti.

25 Kasım Perşembe günü toplanan Millî Güvenlik Kurulu’nda (MGK) hükûmetin yeni ekonomi politikasına yönelik eleştiriler “tehdit” diye nitelendirilmişti.

MGK bildirisinde, “Türkiye’nin inşâ ettiği sağlam alt yapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir.” denilmişti.

Bildiride, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına her alanda olduğu gibi iktisadı olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir.” şeklindeki ifadeler de dikkati çekmişti.

Erdoğan kendisine bağlı Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) döviz manipülasyonu yapan şahıs ve şirketlerin tespit edilmesi için talimat vermişti. Kurulun 100 bin dolar ve üzerine tekabül eden tutarda döviz alanlar hakkında bilgi toplamaya başladığı kaydedildi.
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