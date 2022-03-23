Samanyolu Haber /Gündem / MGK toplantısı sonrası Rusya açıklaması /23 Mart 2022 19:41

MGK toplantısı sonrası Rusya açıklaması

Milli Güvenlik Toplantısı sonrasında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin de açıklamalar yer aldı.

SHABER3.COM

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının sonuç bildirisinde de bu konuya değildiği görüldü.

MGK Bildiris'nde "İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir" denildi.

Bildiride ayrıca, "Türkiye'nin Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşu, küresel ve bölgesel barış gayretinin ne derece isabetli olduğu son gelişmelerle görülmüştür" ifadeleri yer aldı.
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