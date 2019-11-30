Samanyolu Haber /Gündem / MGK'da 'basın kartı' usulsüzlüğü /30 Kasım 2019 16:43

MGK'da 'basın kartı' usulsüzlüğü

Gazetecilere verilen sarı basın kartında son dönemde ciddi usulsüzlükler ve yandaş kayırmacılığı tartışmaları gündeme gelirken 685 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasına göre iptal gerekçesi, “Milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu” iddiasına dayanıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi görüşüldüğü sırada basın kartlarının iptaliyle ilgili soruları yanıtlayan Oktay, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün kapatılarak İletişim Başkanlığı'nın kurulması ardından sarı basın kartlarının güncellenmesine ihtiyaç doğduğunu ifade etti.

Oktay, değişimin amacını, "usulsüz ve sahte kart kullanımının önüne geçilmesi, basın kartının prestijini artırarak basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak" olarak açıklıyor.

2019 yılı içerisinde 343 sarı basın kartının verildiğini belirten Oktay, 15 Temmuz sonrasında “milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu” gerekçesiyle 685 basın mensubunun basın kartının iptal edildiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Türkiye’de yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilen basın kartı sayısı 2019 yılı itibarıyla 343’tür. Başkanlık tarafından yerel basına yönelik yerel medya özendirme yarışmaları, eğitimler ve bilgilendirme toplantıları yapılmakta, ayrıca basın kartı, hizmet damgalı pasaport ve benzeri konularda kolaylık sağlanmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası süreçte milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu değerlendirilen medya kuruluşlarında çalışan veya irtibat ya da iltisak düzeyinde ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 685 basın mensubunun basın kartı ilgili yönetmelik uyarınca iptal edilmiştir."
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