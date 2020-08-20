Samanyolu Haber /Spor / MHK Başkanı istifa etti /20 Ağustos 2020 14:24

MHK Başkanı istifa etti

Geçtimiz sezon Başakşehir'i kollayıp Trabzonspor'a engel olmakla suçlanan MHK Başkanı Zekeriya Alp, bugün TFF'ye istifasını sundu.

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Futbolda geçtiğimiz sezonun en çok eleştirilen ismi olan MHK Başkanı Zekeriya Alp, istifa etti. Özellikle şampiyonluk yarışında hakemlerin taraf tuttuğu ve Trabzonspor’a ‘operasyon’ yaptığı iddiaları günlerce konuşulmuş ve Trabzonspor kulübü Zekeriya Alp’i istifaya davet etmişti. TFF bugün resmi internet sitesi üzerinden açıklama yayınlayarak Zekeriya Alp’in istifasını duyurdu. 

Açıklama şu şekilde: 

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i bugün Riva’da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir’e bildirmiştir. Sayın Zekeriya Alp’e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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