Samanyolu Haber /Spor / MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! /21 Ekim 2021 15:01

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.

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Süper Lig'de yeni sezonun ilk 9 haftası geride kalırken farklı kulüplerden yüksek sesle hakem eleştirilerinin yükselmesinin ardından TFF ile Kulüpler Birliği arasında dün kritik bir toplantı yapılmıştı.

Bu toplantının ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı, bugün öğle saatlerinde istifasını TFF yönetimine sundu. Üyelerden Metin Tokat'ın önceki gün istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.

METİN TOKAT DA İSTİFA ETMİŞTİ

MHK üyesi Metin Tokat da, iki gün önce istifa etmişti. TFF, Metin Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıklamıştı.

TATLI'NIN BAŞKANLIĞI 14 AY SÜRDÜ

Ağustos 2020'de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine gelen Serdar Tatlı'nın görev süresi, yaklaşık 14 ay sürdü.
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