MHK’nin yeni başkanı Lale Orta oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik’in istifası üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, birçok adayla görüştü. Lale Orta ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Lale Orta’nın geçici olan bu görevi kabul ettiği öğrenildi.





Yapılan toplantıda MHK yönetimi de masaya yatırıldı. Eski MHK yönetiminden de bazı isimlerin yer alacağı Merkez Hakem Kurulu’nda yeni isimler üstünde mutabakata varıldığı zaman TFF’nin Lale Orta ve yeni MHK üyelerini resmen açıklaması bekleniyor.





Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, başka adaylarla da görüşme yaptı. Ancak en detaylı şekilde görüşülen isim Lale Orta oldu.





İLK KADIN MHK BAŞKANI OLACAK

Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu’nun ilk kadın başkanı olacak. Mehmet Büyükekşi’nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler TFF yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı.





MHK’nin başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi, tarihte bunu ilk kez yapan yönetim olacak. Yeni MHK’nin görevi Haziran ayındaki genel kurula kadar sürecek.





FIFA kokartlı eski hakem Lale Orta’nın pazartesi gününden itibaren göreve başlaması bekleniyor.





CÜNEYT ÇAKIR VE FIRAT AYDINUS OLAMIYOR

İlerleyen zamanda MHK başkanlığı ve yönetim için yakıştırılan Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınusun talimat gereği bu hakları şimdilik yok. Faal hakemlik dönemleri ve son görevlerinden bu yana 1 yıl dolmadan MHK yönetime aday olamayan Çakır ve Aydınus sonraki yıllarda görev alabilecek.