Samanyolu Haber /Spor / MHK üyesi Metin Tokat istifa etti /19 Ekim 2021 20:18

MHK üyesi Metin Tokat istifa etti

Merkez Hakem Kurulu üyesi Metin Tokat görevinden ayrıldı. Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu getirildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Metin Tokat'ın istifası üzerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atadı.

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı” denildi.

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