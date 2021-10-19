MHK üyesi Metin Tokat istifa etti

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı” denildi.





