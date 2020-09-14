Samanyolu Haber /Gündem / MHK'da COVID skandalı /14 Eylül 2020 15:14

MHK'da COVID skandalı

Süper Lig'de üç hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının perde arkasında büyük bir ihmalin olduğu iddia edildi.

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Süper Lig'in ilk haftasında bir üst klasman hakemi ve 2 üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığı açıklanmış ve bu hakemlerin yerine yeni atamalar yapılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federsyonu'na ait tesislerde hakem semineri düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı'nın kapalı alanlarda uygulanması istediği bir çok tedbire uyulmayan seminerde koronavirüs endişesi hat seviyedeydi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seminere gelen hakemlerin bir çoğunun COVID testinden geçirilmediği öğrenildi. Bununla birlikte seminerde maskesiz dolaşım olduğu ve alınan önlemlerin yetersiz olduğu aktarıldı.

Ayrıca  hakemlerin 'Türkiye'nin Vuhan'ı Ankara' dediği yerde hakemleri toplayıp atletik testlere sokması da yaşanacak olumsuzluklara adeta davetiye çıkardı.

Peki COVID olan 3 hakemin test olma sürecinde neler yaşandı? MHK geçen sezonun son 8 haftasında hakemlere sunduğu test olma rahatlığını ortadan kaldırdı. Hakemlerin lig maçları başlamadan 2 gün önce bankaya test olmak için para yatırdığı ve dekont aldığı sonrasında ise İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak COVID testine girdiği belirtildi. Yaşanan bu süreç aslında büyük bir riski de beraberinde getiriyor.
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