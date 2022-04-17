Samanyolu Haber /Spor / MHK'da istifa kararı: Başkan istifa etti /17 Nisan 2022 18:12

MHK'da istifa kararı: Başkan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından bu kez de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevini bıraktığı açıklandı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından sular durulmuyor.

Süper Lig'den 13 hakemin görevden alınmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Merkez Hakem Kurulu'nda da şok bir istifa yaşandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.
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