MHK'den Süper Lig'e bomba düşüren mektup

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi isimlerin de bulunduğu bazı hakemleri liste dışı bırakmasının yankıları sürerken, konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan imzasıyla tüm hakemlere gönderilen mailde, Çakır başta olmak üzere liste dışı bazı isimlerin, göreve devam eden hakemleri protesto ve isyana teşvik ettiği öne sürülerek bazı sorular yöneltildi.





Hakemlere, “Aşağıda sıralanan iddialar ile ilgili bildiklerinizi ve yaşadıklarınızı isim, tarih ve tarafınıza nasıl ulaşıldığını açıklayacak şekilde 13 Nisan saat 16.00’ya kadar bildirin” çağrısı yapılan mektup şöyle:





'Seni istemiyoruz' diyeceğiz

“9 Mart 2022’de MHK Başkanı’nın (Ferhat Gündoğdu) Süper Lig Yardımcı (SLY) ve A Klasman Yardımcı hakemlerine yönelik zoom’dan yaptığı konuşma öncesinde bazı Süper Lig yardımcı hakemlerinin toplantıya katılacak yardımcı hakemleri arayarak, ‘Zoom toplantısı sırasında söz alarak MHK Başkanı’nı protesto edeceğiz, ‘Seni istemiyoruz’ diyeceğiz. Yapamazsak ekrana bu sözleri yazacağız.’ Ben ne yaparsam siz de aynısını yapın. Cüneyt abiniz sizi takip ediyor. Eğer bizim yaptıklarımızı yapmazsanız Cüneyt abiniz (Çakır) plakanızı alacak, göreve geldiğinde bunu unutmayacak” şeklinde sözler sarf ettiği doğru mu?





'Konuşmak istedim, söz vermediler'

Bu toplantıdan sonra aynı kişilerin ‘SLYH’ WhatsApp grubuna yukarıdaki konuyu doğrular şekilde ‘Görüşmede el kaldırarak söz almak istedim fakat ne yazık ki konuşamadım’ ifadelerini yazarak oluşturmak istenen baskının yazıya döküldüğü iddia ediliyor.





Yasa dışı ses kayıtları servis edildi

Aynı kişilerin bu toplantıda MHK Başkanı’nın konuşmasının ses kaydını yasadışı kaydederek servis ettiği, bu ses kaydının basındaki kişilerden tekrar MHK Başkanı’nın kendisine kadar iletildiği iddia edilmektedir.





'Ruh halim iyi değil' deyin

Bu kişilerin mazeretlerini talimatlar gereği FYS (Futbol Yönetim Sistemi) üzerinden ve belirli sürelerde yapmaları gerektiği halde, aynı/çok benzer ‘Ruh halim maç yönetmeye uygun değil/içinde bulunduğumuz olağanüstü durum ve kendimi iyi hissetmemem nedeniyle müsabakalarda görev almak istemiyorum’ gibi mazeret metnini SLYH (Süper Lig Yardımcı Hakemleri) WhatsApp grubuna yazarak diğer arkadaşları üzerinden baskı oluşturmaya çalıştıkları iddiası doğru mu?





Hakemlere üstü kapalı tehdit

10-20 Mart 2022 tarihleri arasında değişik zamanlarda yardımcı hakemleri arayarak maçlara çıkmamaları için kendileri gibi mazeret beyan etmeleri yönünde telkinde bulundukları, bu şekilde davranmayanları ‘Cüneyt abiniz sizi takip ediyor, aksi davrananların plakası alacak ve ileride bunlara gerekeni yapacak’ şeklinde söylemlerle protesto etmeye teşvik ederek maçları oynanamaz hale getirmeye teşebbüs ettikleri yönünde ciddi iddialar mevcuttur.