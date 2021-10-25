MHK'nin yeni başkanı belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanını açıklayacak.Futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir, toplantı öncesi Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın yanı sıra TFF 1. Lig Kulüpler Birliği başkanı Ecmel Sarıalioğlu bir araya geldi.





Yapılan görüş alış verişinin ardından kulüp başkanları Riva’dan ayrıldı.





NE OLMUŞTU?





Merkez Hakem Kurulu'nda başkan yardımcısı Metin Tokat'ın ardından başkan Serdar Tatlı da istifa etmişti.Eski hakem Deniz Çoban, Serdar Tatlı'nın hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurmuştu. Tatlı'nın mesajında, "Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibariyle TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri yer almıştı.





Üyelerden Metin Tokat'ın 4 gün önce istifa ettiği MHK yönetimi, Serdar Tatlı'nın yanı sıra Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü ve Ferhat Gündoğdu'dan oluşuyordu.



