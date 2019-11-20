MHP 1 yılda neden çark etti?





Geçirdiği rahatsızlığın ardından bugün ilk kez TBMM'ye gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basının sorularını yanıtladı. Bahçeli, Erdoğan'ın EYT ile ilgili tavrına ilişkin, "Hükümetin tavrını destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur" diye konuştu.



Oysa bundan bir yıl MHP seçim beyannamesinde EYT'lilere söz vermiş





Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde gerçekleşmesi için mücadele edeceğimiz söz ve vaatlerimiz ana başlıklar halinde şu şekildedir. Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının giderilmesi. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi" ifadelerinin kayırları ortaya çıktı .



