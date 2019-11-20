Samanyolu Haber /Gündem / MHP 1 yılda neden çark etti? /20 Kasım 2019 10:44

MHP 1 yılda neden çark etti?

Bahçeli, Erdoğan'ın EYT ile ilgili tavrına ilişkin, "Hükümetin tavrını destekliyoruz" dedi . Oysa bundan 1 yıl önce MHP seçim beyannamesinde EYT'liler için söz vermiş

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?


Geçirdiği rahatsızlığın ardından bugün ilk kez TBMM'ye gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basının sorularını yanıtladı. Bahçeli, Erdoğan'ın EYT ile ilgili tavrına ilişkin, "Hükümetin tavrını destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur" diye konuştu.
Oysa bundan bir yıl MHP seçim beyannamesinde EYT'lilere söz vermiş 

Bahçeli'nin  "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde gerçekleşmesi için mücadele edeceğimiz söz ve vaatlerimiz ana başlıklar halinde şu şekildedir. Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının giderilmesi. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi" ifadelerinin kayırları ortaya çıktı . 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin, geçen sene seçimlerden önce açıkladığı seçim beyannamesini paylaşan Özkan, paylaşımına, "MHP'den 1 yılda EYT çarkı! Erdoğan'ın EYT'yle ilgili 'Erken emeklilik ülkeyi batırır' sözlerine destek veren Devlet Bahçeli, seçim döneminde açıkladığı beyannamede 'EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetlerini gidereceğiz' diyordu" notunu düştü.

Özkan'ın paylaştığı videoda, Bahçeli, EYT'lilerin mağduriyetinin giderileceğini sözünü verdiği ve, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde gerçekleşmesi için mücadele edeceğimiz söz ve vaatlerimiz ana başlıklar halinde şu şekildedir. Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının giderilmesi. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi" ifadelerini kullanması dikkat çekiyor.
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