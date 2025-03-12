Samanyolu Haber /Politika / MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı /12 Mart 2025 01:43

MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

İktidarın Terörsüz Türkiye sloganıyla başlattığı Yeni Çözüm Süreci kapsamında partilerin fikir alışverişi devam ederken MHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP ile herhangi bir temaslarının olmayacağını açıkladı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan ve PKK lideri Öcalan'ın mektubu ile ivme kazanan yeni çözüm sürecine dair siyasi partilerin görüşme trafiği sürüyor.

DEM Parti'nin siyasi partileri gezme trafiği devam ederken dikkat çeken bir açıklama MHP'den geldi.

"CHP İLE TEMASIMIZ OLMAYACAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP ile herhangi bir temaslarının olmayacağını açıkladı. Talimatın doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldiğini söyleyen Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur.

CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir. Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz."
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