MHP, CHP'nin 'başörtüsü teklifi'ne destek vermeyecek





Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifi vereceğini söylediği açıklamasıyla ilgili de Bahçeli şu yanıtı verdi:





"Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kisvesi altında istismar etmenin anlamı yoktur. Böyle bir yasa geldiğinde, MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Kılıçdaroğlu, başörtüsüne bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın."





Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin soruya Bahçeli, “ABD ziyareti bir çıkışsa gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir” karşılığını verdi.