MHP, CHP'nin 'başörtüsü teklifi'ne destek vermeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Grup toplantısının ardından gazetecilerin karşısına geçen Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili kanun teklifine ilişkin soruyu yanıtladı.
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dün yayınladığı videosunda masasında bulunan, Ziya Gökalp'ın Türkçülüğün Esasları kitabına ilişkin olarak, “Okunmasında yarar var” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili kanun teklifi vereceğini söylediği açıklamasıyla ilgili de Bahçeli şu yanıtı verdi:
"Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kisvesi altında istismar etmenin anlamı yoktur. Böyle bir yasa geldiğinde, MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Kılıçdaroğlu, başörtüsüne bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın."
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin soruya Bahçeli, “ABD ziyareti bir çıkışsa gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir” karşılığını verdi.