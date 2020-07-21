MHP’de 'Cemal Enginyurt’ istifası

MHP’nin Cemal Enginyurt’u partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından, bu karara duyarsız kalamayacağını belirten MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz görevinden istifa etti.





AKP’li Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıkladığı fındık rekoltesini eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” açıklaması yapmıştı. Bu açıklama Enginyurt’un MHP’den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine neden oldu. Bu karara duyarsız kalamayacağını belirten MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz açıklamasında, “MHP’ye 83 bin oy vererek TBMM’ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum” dedi.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, Milletvekili Cemal Enginyurt’un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalmamak adına bu kararı aldığını duyurdu.







MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, düzenlediği basın açıklamasında, Milletvekili Cemal Enginyurt’un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalamayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı;





“DUYARSIZ KALMAK İSTEMİYORUM”





Yılmaz yaptığı açıklamada “Ordulunun sorununu anlatan bir konuşmasından dolayı genel merkezimizin, sayın milletvekilimiz hakkında yapmış olduğu ihraç talebine karşı MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz olarak bu tepkiye duyarsız kalmak istemiyorum. Biz Ordulunun bize verilen 83 bin oyunun hesabını sorduk. MHP’ye 83 bin oy vererek TBMM’ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum.” dedi.