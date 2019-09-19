MHP’de yaprak dökümü! İl Başkanları ya istifa ediyor yada görevden alınıyor





Bu durumun bir nöbet devri olduğunu ifade eden Çiçek, “Önemli olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in de dediği gibi bayrağı lekelemeden, yere düşürmeden teslim edebilmektir. Bu çerçevede görevimi yaptığımı ve yine bu çerçevede görevimi teslim ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da davam ile liderimiz Bahçeli’nin emrindeyim. Yine bugüne kadar birlikte görev yaptığım tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.







ANTALYA İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Öte yandan MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Antalyalı hemşehrilerim, yol yürümekten her zaman onur ve gurur duyduğum dava arkadaşlarım, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in takdirleriyle yürütmekte olduğum Antalya İl Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla gördüğüm lüzum üzerine ve sağlık sebeplerimden dolayı bırakıyorum. Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk milliyetçiliği ve Türk İslam ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Şahsıma güvenerek il başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bizlere emanet eden Türk dünyasının ve Milliyetçi Ülkücü Hareket’in bilge lideri Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunar, ömrüm vefa ettiği sürece son nefesime kadar almış olduğu her kararı sorgulamaksızın emrinde olduğumu dost düşman herkesin bilmesini isterim” dedi.

BİR İSTİFA DA ÇANAKKALE’DEN!



Antalya’nın ardından bir istifa haberi de Çanakkale’den geldi. MHP İl Başkanı Hakan Pınar görevinden ayrıldığını duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabından paylaşan Pınar, gerekçeyi seçimdeki başarısızlık ve eşinin rahatsızlığı olarak açıkladı. Pınar, şunları söyledi:

“Yaklaşık 43 aydır büyük bir onur ve şerefle yürütmekte olduğum İl Başkanlığı görevinden affımı talep etmiş bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde birlikte görev yaptığım İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma ve çalışmaktan büyük bir onur duyduğum İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Makamlar ve koltuklar geçicidir, göreve geldiğim ilk günden bu yana bu hissiyatla hareket ederek, aslolanın Türk Milletine ve Türk Milliyetçiliği Ülkü ve İlkelerine hizmet olduğu bilinciyle ilk günden bu yana görev yapmaya gayret ettim. Talihsiz bir dönemde ve ihanetin en yoğun yaşandığı bir süreçte görev yapmış olmanın getirdiği yük Seçimlerde alınan sonuçlar ve Seçim öncesi iddialı beyanlarımız ve başarısızlık neticesinde vermiş olduğumuz bağlayıcı taahhütler ve tabi en önemlisi eşimin rahatsızlıkları bu kararı almamda etkili olmuştur. Bundan sonraki Siyasi yaşamım Lidere sadakat şerefimizdir anlayışından zerre taviz vermeden ve Lider Teşkilat Doktrin anlayışı çerçevesinde Milliyetçi Ülkücü Hareketin ve Türk Milletinin bir neferi olarak devam edecektir.”

Edirne İl Başkanı istifa etti

MHP Edirne İl Başkanı Av. Süleyman Ferhatoğlu İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İl başkanının tam zamanlı mesai yapması gerektiğini vurgulayan Ferhatoğlu, 'İl Başkanının kolay bir iş değil şuan da Cumhur İttifakı’da bu durumdayken sürekli talepler geliyor. Sürekli istekler geliyor. Benim de bir oğlum üniversitede bir kızım lisede onlara da vakit ayırmak gerekiyor. O yüzden istifa ettim hayırlı olsun' diye konuştu



MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin takdiriyle 4 Temmuz 2014’ten bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinin, yine Bahçeli’nin takdiriyle bugün son bulduğunu söyledi.