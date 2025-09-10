Samanyolu Haber /Spor / MHP’den Ali Koç’a “koşulsuz destek” /10 Eylül 2025 20:27

MHP’den Ali Koç’a “koşulsuz destek”

Fenerbahçe’nin 13-14 Eylül’de düzenlenecek olağanüstü genel kurulu öncesi Cumhur İttifakı ortağı MHP’den Ali Koç’a güçlü destek geldi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız “koşulsuz ve şartsız” destek açıklarken, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı da kongre üyelerini Koç’un etrafında kenetlenmeye çağırdı.

Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyüp Yıldız, X hesabından özel açıklama yaptı. Koç’un MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli’yi ziyaret ettiği fotoğrafları paylaşan Yıldız, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” dedi.

MHP’nin gençlik kolları Ülkü Ocakları da Koç’a desteğini açıkça ilan etti. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, kamuoyuna açık çağrı yaptı. Kongre üyesi olduğunu belirten Şanlı, desteklerinin tam ve koşulsuz olduğunu ilan etti. Şanlı, “Tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.” dedi.
