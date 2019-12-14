Samanyolu Haber /Politika / MHP’den Davutoğlu'nun partisi için 'yaprak' yorumu /14 Aralık 2019 19:11

MHP’den Davutoğlu'nun partisi için 'yaprak' yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan ve logosunda bir yaprak yer alan Gelecek Partisi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP’nin üstlendiği tarihi misyona dair” başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Yeni partiler üzerine yapılan tartışmaları değerlendiren Yalçın, "Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde 'gelecek' vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar 'yapraktan kispetler' giyinmeye başlamıştı" dedi.

Yalçın’ın açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Türk siyasetinin bugün arz ettiği hazin manzara da göstermektedir ki tarih tekerrür etmekte, 2023 küresel güç vizyonuna doğru emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin önünü kesmek için yeni senaryolar sahneye konmaktadır. Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar, yeni maşalar, bendeler ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek bellerine ip bağlamıştır."

"Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde “gelecek” vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar “yapraktan kispetler” giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır. Geçmişte sayısız örneği görülmüştür, millet ana gövdeden kopan dalları odun niyetine sobaya doldurmuş, serseri rüzgârların savurduğu yaprakları da faraşa doldurup çöpe atmıştır. Atalarından miras kalan kültür ve medeniyet birikiminin ufkunda, ülkesinin güneş gibi yükselişine ve geleceğine göz dikenleri, Türkiye’nin büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenleri, bizzat millet etkisiz hâle getirecektir. Milletimiz, kendi kaderinin havada uçuşan yapraklarla aynı akıbete uğramasına geçmişte izin vermemiştir; bugün de, gelecekte de vermeyecektir."
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