MHP’den flaş Rıza Akpolat itirazı!

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan ve dün akşam savcılıkta ifade veren CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Önder Gedik ve toplamda 23 kişi tutuklandı. Diğer yandan, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Akpolat’ın tutukluluk kararına CHP’li isimlerden art arda tepkiler gelirken, MHP’den de çarpıcı bir açıklama yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, tutuklama kararı hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.





‘SOMUT DELİL’ VURGUSU

"Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır" diyen Yıldız’ın ‘somut delil’ vurgusu dikkat çekti.





Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





"CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte Aziz İhsan Aktaş ve Belediye Bşk.Yrd.Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ AŞ Başkanı Önder Gedik'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Tutuklama, delillerin korunması, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır.





Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında “Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin” bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır.





Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran , saygıdeğer yapan gerekçedir."