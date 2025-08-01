MHP’den hasta tutukluların tahliyesi için yeni çağrı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Anayasa'nın 17. maddesinde yer alan ‘her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir’ hükmüne dikkat çeken Yıldız, şu değerlendirmede bulundu: “Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır”





Yıldız paylaşımında şu görüşleri dile getirdi: "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır. İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; 'her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir.' İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan 'yaşama hakkı' diğer tüm hakların varlık sebebidir."





2013’TEN BU YANA TAHLİYE VERİLERİ

Yıldız, 24 Ocak 2013 tarihinden itibaren Adli Tıp Kurumu’nun ceza ertelemesi uygun bulduğu kişilerle ilgili güncel verileri sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, 2013 yılından bu yana cezaevlerinden salıverilen hükümlü sayısı 3.513’ü adli suçlardan, 173’ü ise terör suçlamalarından olmak üzere toplamda 3.686 kişiye ulaştı. Halen süreci devam eden 3.008 adli ve 219 terör suçundan mahkûm veya tutuklu toplam 3.227 kişi bulunuyor.





Ayrıca, Adli Tıp Kurumu değerlendirme aşamasında olan 286 adli ve 16 terör suçlamalı olmak üzere toplam 302 kişi için süreç devam ediyor.